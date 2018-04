‘Severina’ explora os delírios de um escritor

Com vida melancólica e cheia de solidão, o aspirante a escritor (Javier Drolas) começa a delirar após a primeira aparição de sua nova musa (vivida por Carla Quevedo). O único problema é que, além de desaparecer o inteiro, a mulher sempre rouba sua livraria. Essa é a premissa do filme "Severina", que entra em cartaz nesta quinta-feira (12) nos cinemas.

Apaixonado, ele ignora os roubos até descobrir que ela também faz isso em outros lugares. Enquanto ele vai descobrindo novos fatos sobre os eventos, essa se torna a história perfeita para contar em seu novo livro e decidido a se empenhar no trabalho, começa a viver uma vida que fica na linha tênue entre a ficção e a realidade. Seus delírios passam a ter mais "ação" e colocar não só sua sanidade em risco, mas também seu corpo, bem como a de outras pessoas que estão envolvidas.

A ideia do filme nasceu de um roteiro escrito para uma peça e idealizado por Rodrigo Rey Rosa. O projeto teatral "Puzzle" foi realizado especialmente para a Feira de Livro de Frankfurt (Alemanha), em 2013. Tanto a direção como o roteiro do filme ficam por conta de Felipe Hirsch.