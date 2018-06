Série vê rotina da polícia britânica após Jack, o Estripador

Após Jack, o Estripador atacar nas ruas de Londres, a rotina dos detetives mudou. O caos e o medo dominaram a população e era o trabalho dos policiais darem senso de ordem e tranquilidade a eles. A série "Ripper Street", que tem maratona da segunda temporada a partir desta terça (5), no canal Film & Arts, mostra exatamente esse aspecto do trabalho dos policiais.Os protagonistas são vividos por Matthew Macfadyen (de "Howard’s End") e Jerome Flynn ("Game of Thrones"). O final do século 19 e o momento histórico em que os personagens estão inseridos servem para explorar dilemas morais e uma sociedade à beira de um colapso.A partir de terça (5), 22h