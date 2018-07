Série explora relações românticas no século 21

Com apenas 8 episódios, a série nacional "Desencontros" foi pensada originalmente Guardar e Fechar para ser exibida na TV aberta. Por causa de alguns contratempos na forma que ela seria conduzida, ela acabou sendo comprada pela emissora Sony. O seriado, que chega nesta segunda (23) na emissora, às 21h, pretende abordar a cada novo capítulo a vida de duas pessoas que procuram sua alma gêmea.

A série foi baseada em um curta criado por Rodrigo Bernardo em 2014, que também assina a criação da série, cuja primeira temporada foi exibida anos atrás. O casal que dá o ponta pé na história e aparece logo no primeiro episódio é Gael (Paulinho Vilhena) e Lara (Thaila Ayala). Segundo o roteiro, os dois são feitos um para o outro, mas ainda não tiveram a oportunidade de ser encontrar na vida.

A nova fase da série tem exatamente o mesmo objetivo, com um elenco diferente. Durante essa etapa, os protagonistas têm que lidar com aplicativos de namoro e as dinâmicas de uma relação íntima no século 21, tudo isso em locações em São Paulo e Buenos Aires, explorando os principais pontos turísticos de cada cidade. O seriado também acrescenta um pouco de representatividade e começa a abordar relações homossexuais.