Série de 'Senhor dos Anéis' terá roteiristas de 'Star Trek'

disseram os dois roteiristas em um comunicado oficial liberado neste domingo (29). A produção terá um orçamento milionário, de aproximadamente 1 bilhão de dólares, e é a grande aposta da Amazon. A série vai durar um total de cinco temporadas e personagens icônicos vão aparecer.



Ainda não existe previsão de estreia.



JD Payne e Patrick McKay, os roteiristas do próximo filme de Star Trek, foram contratados para assinar os roteiros da série de "Senhor dos Anéis", que será produzida pela Amazon.A obra não irá esquecer os filmes, lançados de 2001 a 2003, mas sim mostrar os acontecimentos que antecederam o que foi visto no primeiro longa, usando as obras de JRR Tolkien.O mundo que Tolkien criou está cheio de emoção, sabedoria e complexidade. Estamos entusiasmados com essa parceria com a Amazon para trazê-lo à vida novamente. Nos sentimos como Frodo, partindo do Condado, com uma grande responsabilidade em nossos mãos. É o começo da aventura de uma vida.