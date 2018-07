Série da Netflix tem petição para ser cancelada

'Insatiable', que tem previsão de estreia para 10 de agosto, foi acusada de ser gordofobica

Após lançar o trailer de "Insatiable", que entra na plataforma de streaming dia 10 de agosto, a Netflix foi acusada de gordofobia. Na história, uma menina obesa alvo de bullying na escola leva um soco na boca, emagrece e estabelece um objetivo na sua vida: vingança contra seus colegas. Por causa da sua premissa, a internet lançou uma petição que pede o cancelamento da série.



O pedido alega que o seriado "julga seu valor a partir de seus corpos" e "perpetua não somente a toxicidade da cultura das dietas como também a objetificação do corpo feminino" e já reúne mais de 120 mil assinaturas.



"Ainda estamos em tempo de conseguir cancelar esta série que joga com as inseguranças das meninas que acham que para serem felizes e valiosas têm que perder peso".

Debby Ryan, atriz que vive a protagonista na produção, defendeu a série em sua conta do Instagram.



"Como alguém que se importa profundamente com a forma como nossos corpos, especialmente os das mulheres, são humilhados e policiados na sociedade, eu estava tão empolgada em trabalhar em 'Insatiable' porque é uma série que aborda e confronta essas ideias através da sátira", disse.



Ainda segundo a atriz, a personagem "sofre uma transformação física, mas isso não a faz feliz. Não fazemos isso para que sintam vergonha do sobrepeso. Queremos mostrar os prejudiciais e inadequados sistemas que equiparam a magreza ao valor."



A Netflix ainda não se pronunciou sobre o caso.



Essa não é a primeira série que sofre com polêmicas na plataforma de streaming. "13 Reasons Why" também é controversa, por tratas de assuntos como abuso sexual de forma contraditória.