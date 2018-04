Série da Globo acompanha viagem de irmãos gêmeos pelo sertão

Criada por George Moura, 'Onde Nascem os Fortes', que estreia hoje, mostra uma história de amor violenta de tom moderno

Indicado ao Emmy Internacional por "Por Toda a Minha Vida", exibida entre 2007 e 2011, o roteirista e autor brasileiro George Moura volta à TV com "Onde Nascem os Fortes", série que estreia hoje, às 23h, na Globo. A trama explora o sertão brasileiro de forma violenta e moderna.



Na história, acompanhamos os irmãos gêmeos Maria (Alice Wegmann) e Nonato (Marco Pigossi), que vão fazer uma espécie de "passeio" pelo sertão, onde nasceu sua mãe Cássia (Patrícia Pillar). Durante a jornada, ela conhece Hermano (Gabriel Leone), que é filho de Rosinete (Débora Bloch) e Pedro Gouveia (Alexandre Nero).



Seu novo interesse amoroso é conhecido como o Rei do Sertão, por causa do alcance econômico e poder que tem sobre a região.

Grande parte dos cenários da novela são no sertão da Paraíba, Pernambuco e Piauí, e o seriado pretende mostrar um viés violento sobre o amor e a vida das pessoas que vivem nessa região.