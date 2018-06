Seria ‘Hereditário’ o terror mais estarrecedor do século 21?

Perturbador, filme tem atuação impecável de Toni Collette, mas vale lembrar que o gênero atinge seu público de forma pessoal

O terror é muito pessoal. Aprendi isso quando, ainda adolescente, descobri que amava o gênero ao assistir pela primeira vez o clássico "O Exorcista", lançado em 1974 e dirigido por William Friedkin. Apesar de entender porque o longa foi um marco para o terror e até mesmo gostar do que vi, não cheguei a ter medo da figura demoníaca que tomou posse do corpo da protagonista. Depois, conversando com pessoas que cresceram em um mundo católico, acreditando em figuras como o Diabo, vi que a reação foi o oposto da minha. Dito isso, para mim, "Hereditário", que entra em cartaz nesta quinta-feira (21), é um dos filmes mais pesados e perturbadores que vi no cinema.

O filme conta a história de uma família em declínio, que aos poucos cria um ambiente perturbador e incrivelmente tenso dentro de sua própria casa. O ponto de partida da história, que logo se desenvolve para uma espécie de histeria coletiva, começa com bases no espiritismo. A mãe da protagonista Annie (vivida por Toni Collette) está envolvida profundamente com a religião, ou pelo menos uma instituição que tem a mesma base. Para quem cresceu em uma família que compartilha dessas crenças, como eu, a produção pode chegar a níveis bem densos.

É lógico que os aspectos técnicos desse filme não podem ser discutidos. A ambientação que o diretor Ari Aster (que também assina o roteiro) cria ajuda na hora de causar medo e angústia. Junto com a trilha sonora tensa do norte-americano Colin Stetson, Aster mostra uma visão única sobre uma história já contada diversas vezes nos cinemas. Em cenas específicas, a tensão criada se dá pela forma como a câmera se posiciona e pelo som, e esses aspectos combinados deixam uma sensação de enjoo e até dor nas pernas, causadas pela tensão.

A experiência visceral do longa se junta ao fato de que existe um componente familiar muito pesado envolvido no roteiro. A história começa como duas tragédias que acabam evoluindo para uma questão que explora a realidade, loucura e principalmente, sobre o luto, deixando claro que aquela não é uma simples história de terror.

Toni Collette mostra a atuação de sua vida e consegue formar expressões realmente assustadoras, coisa que nem sabíamos que era possível durante sua carreira no cinema, que consiste mais em comédias românticas do que terror. Sua força na forma de viver Annie ajuda na hora de criar algo crível para o público e que, apesar de não acreditar ou ter medo das situações em si, podem se deixar levar pelo seu descontrole.

Durante a sessão em que assisti "Hereditário", vi pessoas com um medo real e palpável, mas também vi pessoas rindo diante dos acontecimentos. Os críticos americanos amaram o filme, e o público odiou. Esse resultado, o mesmo de várias produções de terror, prova que existe um padrão quando se trata do gênero, e as produtoras estão percebendo isso.

Se você gosta dos jumpscares, aqueles sustos tão marcantes, a dica é ver produções da Warner voltadas para o grande público, como "Invocação do Mal" e seus spin-offs. Enquanto isso, as obras independentes focam em um terror mais "ambiental", onde existem uma ou mais interpretações que podem ser tiradas de cada obra e, principalmente, onde não existe uma figura concreta que representa o medo. "Hereditário" é um deles, assim como os recentes "A Bruxa" (2016) e "Corra!" (2017).

Resumindo, a forma como você vai absorver "Hereditário" é tudo uma questão de expectativa e perspectiva. Não existe discussão quanto à forma impecável no qual o filme foi conduzido por Ari Aster, mas se ele vai causar medo ou arrepios na sua espinha, é uma questão que nos remate a experiências pessoais.