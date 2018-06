Sequência de 'Jumanji: Bem-vindos à Selva' ganha data de estreia

Jake Kasdan irá voltar para a direção. Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan também não estão confirmadas ainda.



"Eu guardo 'Jumanji' bem perto do coração e estou mais do que agradecido que vocês fizeram do filme um sucesso comercial. Mal posso esperar para que vocês vejam o que a nossa nova aventura e novos personagens estão preparando quando o Natal chegar mais cedo", disse ele.









Nesta terça-feira (27), Dwayne "The Rock" Johnson confirmou a sequência de "Jumanji: Bem-vindos à Selva". Na publicação, o ator revelou a data de estreia do longa: 13 de dezembro de 2019.Os escritores do antecessor, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner já estão trabalhando no roteiro do filme. Ainda não se sabe se o diretor