Sequência de 'Corpo Fechado' e 'Fragmentado' ganha pôster

"Glass", que tem estreia marcada para janeiro de 2019, ganha seu primeiro pôster. A história é uma continuação de dois grandes filmes do diretor M. Night Shyamalan, "Corpo Fechado" (2000) e "Fragmentado" (2016).Bruce Willis retorna ao papel de David Dunn e Samuel L. Jackson vive mais uma vez Elijah Price. Já James McAvoy volta a viver Kevin Wendell Crumb e suas múltiplas personalidades. No filme, o destino dos personagens vão se cruzar quando Dunn começa a perseguir Price, com o objetivo de parar a figura chamada de Fera, que foi apresentada em "Fragmentado".Anya Taylor-Joytambém está no filme e volta a viverCasey Cooke, a única sobrevivente do encontro com A Fera.