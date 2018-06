Na nova fase, Mike Colter é mantido no papel do protagonista

A segunda temporada de "Luke Cage" chega à Netflix nesta sexta-feira (22) e apresenta um novo vilão: Bushmaster, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos na saga de Iron Fist, o Punho de Ferro. Cage volta a ser vivido por Mike Colter, que ficou conhecido por seu papel como o traficante Lemond Bishop em "The Good Wife" e "The Good Fight".



Com estilos diferentes entre si, as séries da plataforma de streaming em parceria com a Marvel sempre caem de qualidade de uma temporada para a outra. Para que isso não aconteça com o herói de aluguel, a Netflix manteve alguns personagens de destaque na primeira temporada, como Black Mariah (Alfre Woodard) e Shades (Theo Rossi). Além disso, Rosario Dawson vive mais uma vez a enfermeira que faz ligação entre os seriados, Claire.



Outro destaque é a personagem de Simone Missick, Misty Knight. Nos quadrinhos, Knight vira uma super-heroína após perder um braço e ganhar um substituto biônico. A promessa é de que ela irá ganhar um espaço considerável na nova temporada.



"Luke Cage", a primeira série da Marvel com um protagonista negro, ficou conhecida por abordar questões raciais no bairro de Harlem, em Nova York. Apesar das cenas de ação terem sido pouco elogiadas pela crítica americana, a trilha sonora e o roteiro provaram que a produção não pretende copiar "Demolidor", mas sim estabelecer um estilo próprio.