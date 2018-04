'Se você explora o assunto em episódios, flui melhor que num filme; por isso a animação se destaca'

Cort Lane, criador das animações "Ultimate Homem-Aranha" e "Guardiões da Galáxia", fala ao Destak sobre seu trabalho

Com a expansão dos universos estendidos em grandes franquias do cinema, os estúdios podem explorar o mundo em que cada história está inserida de várias formas, sejam HQs, séries, livros e até animações. Esse conceito existe há décadas, e sempre foi colocado em prática por aqueles que conhecem o seu produto, seja com os quadrinhos de "Buffy – The Vampire Slayer", que continuaram com os personagens mesmo após a série chegar ao fim; ou com "Star Wars", que mostra em outras mídias as engrenagens e figuras que compõem a luta da Rebelião contra o Império. Dito isso, a maior empresa que investe nesse conceito, hoje, é, com certeza, a Disney. Além de filmes e produtos como livros e quadrinhos, a casa do Mickey Mouse investe também em animações, que vêm se mostrando um verdadeiro aliado para histórias extras. É assim com "Star Wars Rebels" e foi assim com "Clone Wars", e irá continuar com as animações do mundo da Marvel. Criado por Cort Lane, o desenho "Guardiões da Galáxia" complementa o filme dos heróis e volta para mais uma temporada na Disney XD em abril.

"Acho que a nossa animação é uma parte importante desse universo", comenta Lane, em entrevista ao Destak. "Nós pegamos uma página ou duas dos filmes de James Gunn [que conduziu os dois longas da franquia nos cinemas] e exploramos seus melhores aspectos, como a trilha sonora. Trabalhamos com isso nas duas primeiras temporadas", conta. "Mas a verdade é que, quando você explora o assunto em episódios, flui melhor que num filme; por isso a animação se destaca."



Nas duas primeiras temporadas da série, os roteiristas tiveram a oportunidade de apresentar com mais detalhes o passado de cada um dos personagens importantes que vimos nas telas dos cinemas: Peter Quill, Gamora, Rocky, Drax e Groot. Já nessa etapa da história, Lane garante que essa característica não irá mudar.



"Nós exploramos esse lado antes, e vamos continuar fazendo isso. Uma coisa que entra em pauta, agora, é a relação de Gamora com Thanos, que é seu pai. Deixamos isso de lado antes, mas está em evidência, não dá para adiar mais", diz Cort Lane.



Esse arco chega em uma hora propícia, já que Thanos é o maior vilão da Marvel e o principal antagonista de "Guerras Infinitas", que chega aos cinemas no dia 26 de abril.

"Guardiões da Galáxia" talvez seja o filme mais universal da Marvel, porque fala com diversas audiências. O filme é divertido, engraçado e visualmente incrível o suficiente para atrair uma criança, mas também tem aspectos que chamam a atenção de um público mais velho, como a dinâmica familiar que os personagens criam entre si.



"A relação entre os heróis realmente carrega essas características, mas, nessa temporada, essa dinâmica muda um pouco. Antes, eles sempre tinham uma missão que acabava tomando um espaço maior na trama, mas dessa vez têm que lidar com seus problemas pessoais primeiro. É uma forma de redimirem todas as coisas de seu passado", explica o criador.

"Drax é um dos personagens mais engraçados, para mim, e explica bem essa diferença de público. Várias pessoas, de todas as idades, me abordam e falam que se identificam muito com ele, simplesmente porque Drax é meio alienado, não consegue entender de primeira as coisas que as pessoas sugerem", pontua.

Por fim, quando questionado sobre aparições de personagens inseridos no universo da série, Cort Lane que existem vários arcos especiais nessa temporada. "Um personagem importante vai com Nova [personagem que ainda não foi introduzido nos filmes] procurar seu pai, enquanto Valquíria [de "Thor: Ragnarok"] tem uma aparição interessante", comenta.



A participação de personagens desconhecidos nos longas, mas que têm um papel importante nas HQs, pode significar que eles estão prontos para serem apresentados nas telas de cinema.