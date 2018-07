Scarlett Johansson desiste do papel de homem trans

Atriz estava escalada para protagonizar o filme 'Rub and Tug'

De acordo com a Variety, Scarlett Johansson abandonou o drama "Rub and Tug", no qual ela daria a vida a um homem trans.



A escolha da atriz para o papel gerou muitas críticas nas redes sociais, principalmente depois de Scarlett ter feito o papel principal na adaptação hollywoodiana de "A Vigilante do Amanhã - Ghost in the Shell", dirigido por Rupert Sanders, que também assina a direção de "Rub and Tug". Na ocasião, ela foi acusada de whitewashing, termo dado para quando um ator branco interpreta um papel de uma pessoa não branca. No caso, "Ghost in The Shell" é inspirado em um mangá e anime japonês, logo, Motoko Kusanagi deveria ser interpretada por uma atriz japonesa.



Scarlett explicou sobre sua decisão de deixar o papel em uma nota enviada à Variety. Leia:



"Tendo em vista as questões éticas ao redor da minha escalação para viver Dante Tex Gill, eu decidi respeitosamente voltar atrás quanto à minha participação no projeto. Nossa compreensão cultural sobre pessoas transgêneras continua a avançar e aprendi muito sobre a comunidade desde a minha primeira declaração sobre o papel e percebi que fui insensível. Tenho grande admiração e amor pela comunidade trans e sou grata pelo fato das conversas sobre inclusão continuarem em Hollywood. De acordo com o GLAAD, o número de personagens LGBTQ+ caiu 40% em 2017 em relação ao ano anterior, sem nenhuma representação de personagens trans em nenhum grande estúdio.

Mesmo que adorando a oportunidade de dar vida à história e à transição de Dante, entendo porque muitos sentem que ele deveria ser interpretado por uma pessoa transgênera e sou grata ao debate, apesar de controverso, que deu origem a uma discussão mais ampla sobre diversidade e representatividade no cinema. Acredito que os artistas deveriam ser considerados de modo igual e justo. Minha produtora, These Pictures, busca projetos que possam tanto entreter quanto quebrar fronteiras. Estamos ansiosos para trabalhar com todas as comunidades para trazer essas histórias mais pungentes e importantes para um público global."