Sarah Brightman vem ao Brasil para shows em quatro cidades

A cantora Sarah Brightman vem ao Brasil em novembro. A soprano inglesa, que ficou famosa ao interpretar temas de "O Fantasma da Ópera", fará shows em quatro cidades.Ela se apresenta em São Paulo, nos dias 24 e 25 de novembro, no Espaço das Américas; 27 de novembro, em Brasília, no Centro Cultural Ulysses Guimarães; dia 29, no Rio, no Vivo Rio; e dia 1º de dezembro em Curitiba, no Teatro Guaíra.A venda de ingressos abre no dia 10 de agosto. As entradas custam a partir de R$ 125, e a compra pode ser feita no site poladian.com.br