Samuel Rosa vai se apresentar com orquestra de Heliópolis em show gratuito

Concerto será em São Paulo, no dia 27 de maio, na plateia externa do Auditório Ibirapuera

A onda de apresentações de clássicos do rock em versões sinfônicas ganha mais um grande concerto. A Orquestra Juvenil Heliópolis toca na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no dia 27 de maio. O show acontece às 18h, é gratuito e tem um convidado especial: Samuel Rosa, do Skank, se junta à orquestra.



O concerto integra a série Sinfonia Samsung Rock. Com Samuel Rosa e a orquestra, no palco, estarão também outros músicos de rock para tocar clássicos do gênero, entre eles o guitarrista Rodrigo Suricato (atual vocalista do Barão Vermelho) e Lari Basilio, vencedora do Samsung E-Festival em 2014.