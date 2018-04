Samba no Sesc traz composições de Raul e Erasmo

Domingo (29), no Sesc, o grupo Casa Caiada apresenta o show "De Quem é Esse Samba?", reunindo canções demúsicos que compuseram sambas, mas não eram sambistas, como Raul Seixas e Erasmo Carlos.O grupo é formado por Nenê Souza e Bruno Sotil na percussão, Gustavo Moscardini e Beto Dias (cordas), além do vocalista Silo Sotil. O show faz parte do "Projeto Samba na Sombra", que traz mensalmente um grupo de samba ao Sesc.Domingo, 29, às 16hGratuito