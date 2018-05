Samba de raiz

Ainda no Sesc, porém no domingo, acontece o show do grupo Alvorada, no projeto "Samba na Sombra".A apresentação reunirá ritmos como samba de breque e samba de quadra, entre outros.A instrumentação do grupo mescla a riqueza melódica de canções da Velha Guarda,representando o samba raiz diante das novas gerações de sambistas.Domingo, 27, às 16hGratuito