Sam Smith vem ao Brasil para show no Lolla

Cantor inglês aproveita apresentação no festival para promover o disco 'The Thrill of it All'

A escalação do Lollapalooza de 2019 começa com música pop. Sam Smith entra no time da edição brasileira do festival, que acontece em São Paulo de 5 a 7 de abril do ano que vem.

O cantor inglês deve ser um dos headliners do evento, que em 2018 reuniu no autódromo de Interlagos não só bandas como Pearl Jam, The Killers, Red Hot Chili Peppers e Imagine Dragons, mas também cantores e cantoras, em especial Liam Gallagher, David Byrne e Lana Del Rey.

Sam Smith chega com show da turnê que promove "The Thrill of it All", seu disco mais recente, lançado em 2017.

Grandes plateias

Aos 26 anos, é a segunda vez que Sam Smith vem ao Brasil para um megafestival. Em 2015, ele foi uma das atrações do Rock in Rio.

Na época em que cantou no evento carioca, desfrutava do sucesso de seu álbum de estreia, "In the Lonely Hour", lançado em 2014. Saíram deste trabalho os singles "Money on My Mind" e "Stay With Me".

Chile

Apesar de não terem sido divulgados os line ups dos Lollas da América do Sul, a edição chilena do festival tem ingressos disponíveis em pré-venda e, segundo a produção local, 150 mil entradas já foram adquiridas para o Lolla daquele país.