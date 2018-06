'Rupaul's Drag Race' é renovada para 11º temporada

O canal VH1 renovou o reality "Rupaul's Drag Race" para sua 11º temporada, que deve estrear nos Estados Unidos só em 2019, mas sem data definida. Atualmente, a produção está exibindo sua 10º temporada, que deve acabar no fim deste mês.Este ano o reality também ganhou mais uma edição especial, com o All Stars 3. A produção reúne algumas das drags que se destacaram em temporadas passadas para uma segunda chance. Na última edição do All Stars, a vencedora foi Trixie Mattel, participante da 7º temporada.