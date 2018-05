‘Roubaram o New Order de mim’, diz Peter Hook

Ex-baixista do Joy Division, lendária banda inglesa de pós-punk dos anos 1970, e ex-integrante do New Order, Peter Hook, 60, chega ao Brasil, acompanhado do grupo The Light, com o show Substance, cujo repertório une as duas coletâneas homônimas das notórias bandas que integrou.

"O melhor das duas bandas é que o som não é datado e se expande por gerações", avalia Hook, em entrevista ao Destak.

Mesmo tendo feito parte de dois grupos de extrema importância para a história da música, Peter Hook se diz surpreso com os fãs que vão aos shows. "Aquilo me espantou, no início. Pensei que seriam todos velhos como eu."

Em 2015, o baixista desmentiu algumas histórias do livro de Bernard Sumner, ex-parceiro em ambas as bandas, além de ter entrado com um processo contra o New Order por causa de royalties não pagos. Agora, ele conta sua versão no livro "Substance", lançado recentemente no exterior. "Se eles não gostarem da verdade, talvez não gostem do meu livro", brinca Hook, ao telefone.

Desde que saiu da banda, em 2007, Peter e os integrantes do New Order trocam indiretas. "Eles roubaram o New Order de mim e tentaram o mesmo com o Joy Division", fala, sobre quando criaram o Twitter oficial do Joy Division sem terem lhe avisado.

Logo após o suicídio de Ian Curtis, Hook, Bernard e Stephen decidiram continuar tocando e criaram o New Order. "Decidimos seguir em frente e ignorar o Joy Division porque éramos muito jovens e estávamos de luto."

"Hoje vejo que foi besteira ter ignorado o legado do Joy Division. Mostrar luto por alguém que amamos é uma forma de mostrar respeito", afirma.

"A pior parte de ter perdido o Ian, além do grande talento e do futuro que ele tinha pela frente, foi não poder vê-lo crescer como o homem e o pai que era", lamenta o baixista.

Entre as várias polêmicas, os integrantes do Joy Division já foram acusados de serem nazistas. "Assim como o Sex Pistols, muitas bandas da cena punk flertavam com o nazismo só para chocar. Éramos jovens e tolos, então acabamos seguindo", conta Hook. "Agora, 40 anos depois, vejo que não tinha nada a ver".

Ele também rebate a crítica do baterista Stephen Morris, que diz que a verdadeira história de Ian e da banda, retratada no filme "Control" (2007), era tediosa. "Como a história de uma banda com um legado enorme e com um vocalista que se matou pode ser entediante?", indaga Hook.