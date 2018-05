Roubaram a roupa do Homem de Ferro

Traje usado pelo ator Robert Downey, Jr. para o filme de 2008 desapareceu do armazém onde estava guardado

A polícia de Los Angeles recebeu um chamado sobre uma ocorrência fora do comum: o traje dourado e vermelho usado pelo ator Robert Downey, Jr. para o filme do Homem-Aranha de 2008 sumiu. A peça desapareceu do armazém onde estava guardada.



A roupa era avaliada em 325 mil dólares. Os proprietários do depósito onde ela estava, que fica em Pacoima, ao norte do centro de Los Angeles, não sabem dizer quando ela foi roubada, mas acreditam que foi entre fevereiro e 25 de abril deste ano.



A polícia local ainda não tem pistas sobre o roubo.



O filme de 2008, o primeiro com o herói da Marvel nas telas, rendeu quase 600 milhões de dólares.