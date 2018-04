Roger Waters confirma show extra em São Paulo

em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 13; Belo Horizonte, no Mineirão, no dia 21; Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 24; Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 17; Curitiba, no Couto Pereira, no dia 27; e finalmente em Porto Alegre, no Beira Rio, no dia 30.

banda onde cresceu como musico. Álbuns clássicos como "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" e "The Wall" estão no repertório.



Atenção! Ingressos esgotados para o show extra do #RogerWaters em #SãoPaulo no dia 09/10. Show extra no dia 10/10! Pré-venda exclusiva para clientes @cartaoelo das 20h de hoje (16/04) até as 20h do dia 18/04. Venda geral a partir do dia 19/04 às 00h0.1 pic.twitter.com/VyHa36n4Ep — T4F (@t4f) 16 de abril de 2018

Os ingressos para a apresentação de Roger Waters em 9 de outubro esgotou, e o resultado foi uma apresentação extra, que acontece no dia seguinte também no Allianz Parque. Além de São Paulo, o fundador do Pink Floyd se apresentaAs vendas começam para os clientes do Cartão Elo no dia 16, à partir das 20h, e vai até 18 de abril, no site da Tickets for Fun . Já o público geral pode adquirir sua entrada à partir do dia 19, 00h01.Waters vem com a turnê "US + Theme toca todos os clássicos da