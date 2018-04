Rockstar japonês Miyavi vem ao Brasil em maio

Músico, que foi uma das atrações do festival SWU, em 2011, chega para promover 'Samurai Sessions Vol. 2' seu novo disco

O músico chega ao país no final de maio. Ao menos uma apresentação em São Paulo já é certa. Outras cidades podem entrar na rota. Data(s) e local(is) serão definidos nos próximos dias.

A vinda ao Brasil serve para promover "Samurai Sessions Vol. 2", disco mais recente de Miyavi.

Takamasa Ishihara, 36, nome verdadeiro do artista, é um astro do rock no Japão. Duas visitas suas ao Brasil tiveram repercussão. Em 2009, ele se apresentou em São Paulo, no Citibank Hall. Dois anos depois, voltou como uma das atrações do SWU. No festival, realizado em Paulínia (SP), tocou na noite de encerramento, no mesmo palco reservado para Simple Plan, The Black Angels, Bag Raiders e outros.

Carreira

Miyavi lançou "Gagaku", seu primeiro disco, em 2002.

Em 2014, levou o prêmio de melhor colaboração em vídeo, no MTV Music Video Awards do Japão, por "Day 1", parceria com o produtor e DJ francês Yuksek. Também teve indicação a melhor vídeo masculino para "Horizon".