Rock In Rio Lisboa começa neste sábado (23), com Muse

A contagem regressiva para o início do Rock In Rio já começou, em Lisboa. A Cidade do Rock é montada em terras portuguesas pela oitava vez. A nova edição começa no dia 23 deste mês, e tem como headliners Muse, Bruno Mars, The Killers e Katy Perry.

Jessie J, Bastille, Demi Lovato e Haim, entre outros artistas, também estão no line up. Também participam as brasileiras Anitta, Ivete Sangalo e Anavitória.



A versão portuguesa de um dos maiores festivais de música do mundo tem como foco, neste ano, a questão ambiental. Com mais de 3 milhões de árvores plantadas, a política assume teor sustentável que reflete desde a proibição de copos de plástico descartáveis até a decoração dos camarins construídos para os artistas convidados. Uma linha de copos reutilizáveis e colecionáveis foi criada para a conscientização dos danos ao meio ambiente.



São cinco palcos (Palco Mundo, Music Valley, EDP Rock Street, Super Bock Digital Stage e Yorn Street Dance), além das áreas já implementadas na versão carioca do festival, como o Pop District, a rua dedicada às tradições africanas, a tirolesa e a roda-gigante. Entre as novidades estão uma arena de gaming, um mini parque jurássico, uma piscina, e a presença de uma área de alimentação de alta gastronomia chamada Time Out Market, que tem sua sede original no centro de Lisboa.