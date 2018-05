'Rock e erudito são distintos, mas se combinam'

Samuel Rosa fala sobre a experiência de unir os dois gêneros, como fará ao lado da Orquestra Juvenil Heliópolis, em São Paulo

No próximo domingo (27/5), a segunda edição do Sinfonia Samsung Rock vai reunir, em São Paulo, a Orquestra Juvenil Heliópolis e o cantor Samuel Rosa, na plateia externa do Auditório Ibirapuera, às 18h. O vocalista do Skank fará participação especial no evento, que tem entrada gratuita. Em entrevista ao Destak, ele fala sobre a experiência de reunir os dois gêneros.



"Não é a primeira vez que participo de projeto assim. O rock e o erudito são vertentes distintas, mas que conseguem se combinar. Essa junção já é uma tradição, e pode ser vista na obra de Beatles e The Who. Mas apesar de não ser novidade, também não é algo corriqueiro. E gosto de diversificar", diz o cantor e guitarrista.



O espetáculo trará versões sinfônicas de clássicos do rock gravados por Beatles, Guns ’n’ Roses e Legião Urbana, entre outros. A Orquestra Juvenil Heliópolis, que irá interpretá-los, é formada por cerca de 70 músicos de 14 a 25 anos, e resulta de um programa sociocultural do Instituto Baccarelli, que oferece educação musical e artística gratuita para mais de mil jovens e crianças.



"Acho louvável toda iniciativa de uma grande marca que leve a música para muita gente. Tudo o que o jovem sonha é ser ajudado. Além disso, o projeto atua também como facilitador para descobrir novos talentos", opina o mineiro, que revela achar um desafio tocar junto de uma orquestra.



"O Skank mesmo já tentou fazer isso com ‘Resposta’, e transpor para o show é outra coisa. A banda tem que ter um freio e tomar cuidado para não se sobrepor e as pessoas conseguirem ouvir a orquestra também", complementa.



O Sinfonia Samsung Rock contará também com programação especial de videoarte para acompanhar os números do concerto, em trabalho assinado por nomes como Gringo Cardia e Muti Randolph.



"Vai ser um domingo bem musical e cultural. Minha experiência nesse tipo de projeto é bastante valiosa, e tenho a convicção de que isso vai se repetir. Será algo para toda a família, com muita confraternização e apreciação da música", conta Rosa.



"Vou tocar três músicas: ‘Wonderwall’, do Oasis, que marcou muito a minha geração; ‘Dois Rios’, do Skank, que mesmo não tendo cordas ou sendo erudita, traz um resultado muito bacana quando misturada com a orquestra; e ‘Umbabarauma’, do Jorge Ben Jor", antecipa.



Outros projetos

Com o Skank, Samuel Rosa está em turnê em que a banda toca seus três primeiros discos: "Skank" (de 1993), "Calango" (1994) e "O Samba Poconé" (1996).

Em agosto, sai um DVD com esse show, intitulado "Os Três Primeiros" e foi gravado no Rio de Janeiro, no Circo Voador.



"Foram duas noites maravilhosas e com a casa lotada. É um projeto que nos lembra dos primeiros passos de nossa carreira, com algumas músicas que não são muito contempladas, mas que apelam para a memória afetiva do público", comenta o vocalista da banda mineira.