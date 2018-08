Robyn mostra 'Missing U' ao vivo pela 1º vez

Desde o lançamento de "Body Talk", em 2010, sem lançar uma música solo inédita, Robyn lançou "Missing U", na semana passada. A música é o primeiro single de seu novo disco, que deve ser lançado ainda neste ano.Neste fim de semana, a cantora sueca participou de um festival organizado pela rádio BBC, que aconteceu em Ibiza, na Espanha, onde apresentou "Missing U" ao vivo pela primeira vez. Além da nova música, Robyn também cantou "Dancing on My Own", "Call Your Girlfriend" e "With Every Heartbeat".