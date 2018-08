Robert Redford anuncia aposentadoria aos 81 anos

"Nunca diga nunca, mas eu concluí que essa é a hora para mim em termos de atuar, e vou me aposentar porque estou fazendo isso desde que eu tinha 21 anos", declarou à revista Entertainment Weekly.

Robert Redford disse que vai se aposentar, ao menos como ator. O astro de 81 anos informou nesta segunda-feira (7) que seu novo filme, "Old Man & His Gun" será sua última aparição nas telas.

Quanto à perspectiva de continuar dirigindo, Redford foi prudente na resposta: "Vamos ver".

Sua assessora de imprensa Cindi Berger disse à AFP que a informação de Entertainment Weekly é exata. Não quis acrescentar comentários nem dizer se Redford continuará dirigindo.

Em "The Old Man & The Gun", ainda sem título em português, ele interpreta Forrest Tucker, que é um criminoso que realmente existiu e ficou famoso por roubar bancos e fugir da prisão.

"Para mim, foi um personagem maravilhoso de interpretar nessa altura de minha carreira", afirmou o ator. A vida de crimes de Tucker durou mais de 60 anos.

O filme será lançado nos Estados Unidos em 28 de setembro.