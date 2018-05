Ritmos diferentes em um único show

Cantora mescla sonoridades em show

A multiartista Marcia Mah se apresenta amanhã no Centro Cultural Casarão, com o show "Prismah – um olhar sobre o corpo da voz". O ingresso será ‘no chapéu’, as pessoas poderão contribuir com o valor que acharem justo.



No palco, a cantora será acompanhada pelos músicos Bruno Cavalcante (guitarra), Luiz Antony (violoncelo) e Marcos Correa (bateria). O show, inspirado no DVD homônimo, mistura elementos eletrônicos à instrumentação acústica e canções do álbum "Apanhado".



Centro Cultural Casarão

Sábado, 26, às 20h

Valor dos ingressos é espontâneo (cada pessoa paga o que quiser)