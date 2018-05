Rincon Sapiência: 'Nós, como artistas, também podemos mudar de gostos e de opinião'

Para muitos, pode parecer que Rincon Sapiência é um novo nome, por conta de seu primeiro disco, "Galanga Livre", ter sido lançado em 2017. Mas o rapper tem 31 anos e já está há 17 na música, e antes de lançar seu primeiro single, "Elegância", em 2011, colaborou com Kamau, em 2008, e até com o Nx Zero, em 2010. Hoje, é um dos principais artistas do rap nacional, e integra diversos festivais que acontecem ao redor do Brasil. Um deles é o Bananada, que acontece nessa semana, em Goiânia. O músico é atração do Palco Red Bull e se apresenta na madrugada de sábado para domingo, à 0h40.



"Posso dizer que minha relação com a moda veio um pouco de família", relembra Rincon Sapiência, sobre a letra de "Elegância" e sobre a construção de sua estética.



"Tenho uma memória muito vívida do meu pai trabalhando, meu irmão mais velho trabalhando e o do meio na escola. Como sou o mais novo, ficava em casa com a minha mãe, enquanto ela costurava e ouvia Alpha FM e Antena 1. Quando ela precisava de algo, de alguma agulha, etc, eu que pegava pra ela. Então, cresci nesse ambiente de costura".



"Junto com isso, o fato de eu gostar de música de a música ter uma relação com a identidade visual, e de eu ser vaidoso – gosto de roupa e corte de cabelo -, também influenciaram."



"Galanga Livre", primeiro trabalho cheio de estúdio de Rincon, completa um ano neste mês, e o MC vê com bons olhos o resultado do disco. "Tenho uma relação de muito carinho com ele. É uma sensação boa. Muitos artistas de que sou fã têm um primeiro disco emblemático. Não é nem questão de ser o melhor na qualidade ou produção, mas tem uma energia especial. Acho que consegui sintetizar isso na minha obra. É um disco que verei daqui uns anos e ainda vou gostar do contexto, da capa e das letras", diz.

No álbum, Rincon conta a história de Galanga, negro escravizado que foge após matar seu senhor de engenho, o que resulta em uma revolução na senzala. O fato é narrado em "Crime Bárbaro", primeira faixa do disco. O trabalho conta a história inteira de Galanga, mas não engloba só seu crime. Rincon mescla o tema com assuntos mais atuais, e fala sobre relacionamento, como nas faixas "Moça Namoradeira" e "Amores às Escuras". Nesta última, celebra o amor entre pessoas negras.