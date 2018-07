Richard Swift, do Black Keys e The Shins, morre aos 41 anos

Ban Auerbach confirmou a morte do amigo em suas redes sociais

O compositor, produtor e multi-instrumentista Richard Swift morreu nesta terça-feira (3), aos 41 anos. A causa da morte não foi confirmada.



Mês passado, a imprensa divulgou que o músico conhecido por seu trabalho nas bandas The Shins e Black Keys estava internado porque corria risco de vida. Uma campanha de arrecadação online foi criada para ajudar com os gastos médicos de Swift.



Dan Auerbach e Patrick Carney, do Black Keys, usaram o Instagram da banda para lamentar a morte do amigo, que foi baixista do grupo por um tempo.



"Ele era a pessoa mais engraçada que conhecemos, um dos músicos mais talentosos que já trabalhamos e nós somos muito gratos por tê-lo conhecido. Descanse em paz, Richard".





Além do Black Keys e do The Shins, Richard trabalhou como produtor de bandas como Foxygen, Guster, e da cantora Sharon Van Etten.