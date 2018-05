Revelação do kpop, SF9 vem ao Brasil

Grupo masculino de nove integrantes se apresenta no país em agosto

A febre - mundial, diga-se - em torno do kpop aumenta no Brasil. Mais um grupo do gênero acertou a vinda ao país. O SF9 chega em agosto para ao menos uma apresentação, no caso, em São Paulo. Detalhes sobre data(s) e local(is) serão definidas nos próximos dias.



Com nove integrantes, o SF9 (acrônimo de Sensational Feeling 9) estourou no final de 2016, com o disco "Feeling Sensation" e a música "Fanfare". O grupo masculino desembarca no Brasil com novo trabalho: "Mamma Mia".



A vinda do SF9 acontece pouco depois da chegada do Monsta X, um dos grupos mais cultuados do kpop, que tem show marcado em São Paulo para o dia 12 de agosto, no Espaço das Américas.