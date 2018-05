Revelação do dub e do reggae, duo espanhol Iseo & Dodosound vem ao Brasil

Presença constante em festivais internacionais, e revelação do dub e do reggae, a dupla espanhola Iseo & Dodosound colocou o Brasil na agenda. O projeto que reúne a cantora Leire Villanuev e o DJ Alberto García desembarca em junho para apresentação em São Paulo, no dia 26, no Sesc Pompeia. Preços e a venda dos ingressos já estão definidos: vão custar de R$ 9 a R$ 30, e estarão disponíveis a partir das 12h de 19/6, pela internet; e após às 17h30 do dia seguinte, nas bilheterias da unidade.

O duo Iseo & Dodosound chega ao país com a turnê que promove o álbum "Roots in the Air", lançado em 2017 e sucessor de "Cat Patton", o trabalho de estreia, que saiu dois anos antes.

Fusão