Reunião dos quatro Velosos é ofertório em consagração à família

Caetano, Moreno, Zeca e Tom lançam CD e DVD da turnê que reúne canções aclamadas do patriarca

Em outubro do ano passado, Caetano Veloso subia ao palco pela primeira vez com os três filhos, Moreno, Zeca e Tom, para apresentar o que ele dizia ser "um show familiar, nascido da vontade de ser feliz". Após sete meses e mais de 30 apresentações em todo o país, o grupo celebra o sucesso da empreitada com o lançamento do CD e DVD "Ofertório".

"Decidimos colocar o título ‘Ofertório’ no nosso show, que até então era conhecido apenas pela lista de nossos nomes em ordem de idade e número de sílabas, quando ele já tinha sido apresentado em temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. É que a canção que eu fiz para a missa de 90 anos de minha mãe toca no cerne do nosso feixe temático: as relações familiares", diz Caetano.

Nesta sexta (25) e sábado (26), a família canta mais uma vez em São Paulo, no Espaço das Américas

Em "Ofertório", intimidade entre pai, filhos e irmãos dá o tom do espetáculo, que se conecta com a plateia por meio das canções já familiares do público e consagradas na voz de Caetano, como "Leãozinho" e "Reconvexo", intercaladas a inéditas como "Clarão", escrita por Tom.

"Ao perceber que todos estavam fazendo música, quis fazer um show com eles. Os filhos crescem e vão ficando mais distantes, vão tendo vida própria. A turnê foi uma forma de tê-los por perto", afirma o músico baiano.

A informalidade da apresentação dá o tom intimista do projeto, considerado por Caetano como uma "delicada e vulnerável experiência existencial. "Nossas apresentações despertam emoções novas em espectadores surpresos", fala o tropicalista.

A personalidade de cada um dos componentes se complementa no show, fazendo fluir uma harmonia espontânea, onde a cumplicidade é revelada nas trocas de olhares e sorrisos entre os familiares. Aos 75 anos, o patriarca diz ter com os filhos uma relação de troca, e se entusiasma com as novidades do cenário musical.

"Eles me mostram muita coisa nova. Um deles foi Kanye West, que faz muita coisa em caráter experimental e é muito bom musicalmente. Mas ele falando é chato pra caramba. Nesses festivais a gente vê ele falar por três horas. É pior do que eu. Mas ele fala besteira, eu não falo tanta besteira. Eu só falo", opina Caetano.

Uma das provas dessa troca, e da capacidade de se reinventar de Caetano está em "Alexandrino", um funk inédito, escrito especialmente para o show. Ele afirma, no entanto, que as mutações da música pop de língua inglesa no país sempre causaram fascínio.

"Desde o tropicalismo, o (Gilberto) Gil gostava de pensar em ‘Strawberry Fields Forever’, nas gravações dos Beatles, e eu pensava em Roberto Carlos. Eu apreciava a imitação brasileira do pop de língua inglesa. Essa imitação sempre foi mais forte em mim do que o pop de língua inglesa. Por exemplo, eu adoro Rihanna, mas tenho muito mais interesse em Ludmilla e em Anitta do que nela."