República Tcheca é desbravada em 'Lugar Incomum'

Nova temporada do programa estreia nesta segunda-feira (16)

A República Tcheca é o mais novo destino de Didi Wagner para a nova temporada de "Lugar Incomum", que estreia nesta segunda-feira (16), às 18h, no Multishow. No itinerário estão cidades como Praga, Karlovy Vary, Ceský Krumlov, Loket, Brno, Olomouc e Lipno.



Após a estreia do programa, às 19h, Didi comanda o TVZ para comentar tudo sobre o episódio, com uma seleção especial de clipes.

Na temporada, Didi se diverte nas águas termais das fontes Karlovy Vary, o SPA de cerveja em Pilsen, a caminhada a pé para uma torre de observação de 40 metros, e um passeio na montanha com "kolobezka", um tipo de patinete local. Tudo isso na região da Boêmia do Sul. Além dos passeios culturais, a apresentadora também apresenta ao público os hábitos dos tchecos na culinária.



Multishow

Segunda-feira (16), 18h