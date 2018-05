Remake de ‘Desejo de Matar’ estreia rodeado por polêmicas

A nova versão do longa de 1974 tem Bruce Willis no papel principal

Em 1974, Charles Bronson estrelou "Desejo de Matar", um filme de ação rápida e explosiva. Durante essa leva de remakes e reboots do cinema, até esse pequeno clássico do gênero não ficou de fora. Dessa vez, quem vive o protagonista Paul Kersey é Bruce Willis no longa homônimo, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (10).



Kersey é um cirurgião que, após ser vítima de um assalto e perder sua filha e mulher, decide fazer vingança por conta própria. Apesar da história já ser bem conhecida pelo público, a produção, dirigida por Eli Roth (também conhecido como produtor de "Baywatch"), gerou várias polêmicas nos EUA. Pelo Twitter, pessoas se manifestaram e acusaram o filme de ser racista e "fan fic" da política de direita.



"Talvez ‘Desejo de Matar’ não seja uma boa ideia em um mundo pós-Trayvon Martin. Caras brancos em ondas de justiça por sua esposa é muito 1980…", disse Donna Dickens, que escreve para sites americanos como Nerdista. Enquanto isso, outra parte da internet discorda e diz que a "esquerda" está maluca quando falam sobre uma política de direita e racista no filme, alegando que o diretor é judeu.



Elisabeth Sue, Vincent D’Onofrio e Camila Morrone também estão no elenco.