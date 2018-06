Relembre um pouco do Festival Bananada

No início de maio, Goiânia celebrou os 20 anos do Bananada, evento tradicional da cidade cujo objetivo é fomentar a cena musical independente e ressaltar a música contemporânea. Na data comemorativa, o festival estreou o Palco Red Bull Music, que sediou shows de nomes como BaianaSystem, Rimas & Melodias, Heavy Baile, Carne Doce, Francisco, El Hombre e Meridian Brothers.A partir desta terça-feira (5), quem não pode comparecer ao evento ou está com saudades, pode ouvir o espetáculo das bandas no Red Bull Radio.