Relembre os clipes de 'Born this Way'

Para comemorar a data, relembre os singles do disco:





1º - Born this Way:







2º - Judas:







3º - The Edge of Glory:







4º You and I:





5º - Marry the Night:



Sete anos atrás, Lady Gaga lançava "Born this Way", seu segundo disco cheio, lançado após o estrondoso EP "The Fame Monster". O trabalho saiu pela Interscope e contou com produção do DJ White Shadow, Fernando Garibay, RedOne e da própria Gaga.Com o lançamento de "Born this Way", Lady Gaga já começava a se distanciar do electro-pop que vinha fazendo antes. No disco, a cantora americana mescla influências do synthpop dos anos 1980, rock, ópera e até o heavy metal.Por causa do jeito em que ela abordava a religião em suas músicas, o disco chegou a ser condenado por grupos religiosos e banidos de alguns países, como o Líbano. Mesmo assim, o trabalho foi um sucesso. Em seu ano de lançamento, "Born this Way" vendeu mais de cinco bilhões de cópias.