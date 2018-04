Relembre cinco músicas de Belchior, morto há um ano

30.04.2018 16:21

Artista cearense cantou sobre as angústias da juventude, deixando legado imortal para a MPB

Ao longo de mais de 20 discos produzidos em 40 anos, Belchior soube como ninguém traduzir em versos a dor e a delícia do ser latino americano. Suas músicas embalaram gerações e se tornaram hinos contra a opressão política e social. No dia 30 de abril de 2017, há exatamente um ano, o artista cearense se foi, deixando um legado inestimável para a música popular brasileira.



Confira abaixo cinco canções que melhor traduzem a cabeça inquieta do músico:



1- Alucinação (1976)

(A minha alucinação/É suportar o dia-a-dia/E meu delírio/É a experiência com coisas reais)





2- A Palo Seco (1974)

(Eu quero é que esse canto torto/feito faca/corte a carne de vocês)



3- Coração Selvagem (1977)

(O meu som, e a minha fúria e essa pressa de viver/E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza/E arriscar tudo de novo com paixão)



4- Todo Sujo de Batom (1977)

(Eu estou muito cansado de não poder/De não poder falar palavra/Sobre essas coisas sem jeito/Que eu trago em meu peito)



5- Divina Comédia Humana (1978)

(Enquanto houver espaço/ corpo e tempo e algum modo de dizer não/Eu canto)



Bônus



Como Nossos Pais

(Minha dor é perceber/Que apesar de termos feito tudo o que fizemos/ Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais)