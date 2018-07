Relembre álbuns marcantes na história do rock

Um dos gêneros musicais mais famosos do mundo é o rock. Apesar de ter surgido entre as décadas de 1940 e 1950, o estilo popularizou-se no final dos anos 60 e início dos 70, com sua divisão em sub gêneros, misturados a elementos de outros estilos como o folk e o blues. Entre suas ramificações mais conhecidas, destacam-se o heavy metal, o hard rock e o punk rock.



Marcado pelo som de fortes acordes e solos de guitarra, não demorou muito para que o rock se disseminasse rapidamente ao redor do mundo. Bandas como Beatles e Rolling Stones seriam apenas algumas das precursoras para o surgimento de outros grupos que dariam continuidade ao legado do gênero. O Brasil também foi um importante cenário para a consolidação do rock, com o aparecimento de bandas como Barão Vermelho, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso.



E em homenagem ao estilo que marcou e continua marcando gerações, nesta sexta-feira (13), comemora-se o Dia Mundial do Rock. Para celebrar a data no melhor estilo, separamos alguns dos álbuns mais famosos de bandas nacionais e internacionais que deixaram sua marca na história do rock:





Abbey Road Foto: Divulgação



2. Out Of Our Heads - The Rolling Stones (1965)



Out Of Our Heads Foto: Divulgação



3. Nevermind - Nirvana (1991)



Nevermind Foto: Divulgação



4. The Wall - Pink Floyd (1979)



The Wall Foto: Divulgação



5. Back In Black - ACDC (1980)



Back in Black Foto: Divulgação



6. Road to Ruin - Ramones (1978)



Road to Ruin Foto: Divulgação



7. Appetite for Destruction - Guns’N’Roses (1987)



Appetite for Destruction Foto: Divulgação



8. Led Zeppelin IV - Led Zeppelin (1971)



Led Zeppelin IV Foto: Divulgação



9. News of the World - Queen (1977)



News of the World Foto: Divulgação



10. Barão Vermelho - Barão Vermelho (1982)



Barão Vermelho Foto: Divulgação



11. Legião Urbana - Legião Urbana (1985)



Legião Urbana Foto: Divulgação



12. Cabeça Dinossauro - Titãs (1986)



Cabeça Dinossauro Foto: Divulgação



13. O Passo do Lui - Os Paralamas do Sucesso (1984)



O Passo do Lui Foto: Divulgação



14. Seu espião - Kid Abelha (1984)



Seu espião Foto: Divulgação



15. Rosas e Vinho Tinto - Capital Inicial (2002)



Rosas e Vinho Tinto Foto: Divulgação



16. Mamonas Assassinas - Mamonas Assassinas (1995)