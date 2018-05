Relação de Meghan Markle e Príncipe Harry vira filme

Às vésperas do casamento real, que acontece neste sábado (19), no Castelo de Windsor, o canal pago Lifetime mostra um filme sobre a relação entre a americana Meghan Markle e o príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II. A produção "Harry e Meghan: Um Amor Real" acompanha todos os passos do romance entre as duas figuras públicas. O longa é exibido nesta quarta (16), às 22h.



Começa pela maneira como eles se conheceram, apresentados por amigos em comum. Depois, o longa aborda o tempo que eles ficaram juntos em segredo, e finalmente a época que a imprensa britânica descobriu o romance. A repercussão dentro da família de Harry também é abordada.



O casamento de Meghan com Harry é histórico. Três anos mais velha que o noivo, Markle é filha de uma mulher branca com um homem afrodescendente, atriz, divorciada e americana.

Seu trabalho mais recente na TV é na série "Suits", que abandonou para se dedicar em tempo integral à família real, para a aprovação do matrimônio pela rainha.



Todas as características que definem a personalidade de Meghan antes eram um impedimento para que a Rainha aprovasse o matrimônio. Tal aprovação do casamento representa uma evolução para o sistema conservador que a família real ainda leva na Inglaterra.

Parisa Fitz-Henley (a Reva Connors de "Luke Cage" e "Jessica Jones") e Murray Fraser (da minissérie "The Loch") vivem os protagonistas. Menhaj Huda, nascido em Bangladesh, que dirigiu episódios de "O Jovem Drácula" e "Coronation Strett", entre outras séries, assina a direção.