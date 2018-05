Red Bull Music Festival anuncia datas para 2º edição brasileira

Depois de estrear no Brasil em grande estilo no meio de 2017, o Red Bull Music Festival volta volta a São Paulo para realizar a sua segunda edição. Do dia 23 de novembro a 2 de dezembro, a cidade celebrará a música por meio de uma programação efervescente que contará com performances ao vivo, festas, palestras, exposições e mais.

Assim como na edição anterior, o ponto central do #RBMSP será o Red Bull Station, no centro de São Paulo, que abrigará uma série de atividades. Em 2017, o lugar abrigou uma exposição com objetos pessoais sobre os 30 anos do Racionais Mc's e uma instalação da parceria entre Oneohtrix Point Never e Nate Boyce.



No entanto, assim como em 2017, o evento revelará locais únicos e improváveis na cidade, que serão totalmente redesenhados para a ocasião. Ano passado, um desses lugares foi o PlayArte Marabá, no centro da cidade, que recebeu a estreia da peça "Kaoss Etudes", de Oneohtrix Point Never e Nate Boyce.