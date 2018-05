Reality acompanha relacionamentos

Programa 'Casamento à Primeira Vista', do canal Lifetime, começa a ser exibido nesta terça (22)

O conceito de amor à primeira vista é algo bizarro para muitos, mas totalmente aceitável para outros. De qualquer forma, a ideia alimenta "Casamento à Primeira Vista", que estreia hoje no canal pago Lifetime, às 22h30.



No reality, conhecemos seis solteiros que dividem um sonho: casar com uma pessoa completamente desconhecida. O programa tem quatro especialistas em relacionamentos - a terapeuta Dra. Logan Levkoff, a antropóloga Dra. Pepper Schwartz, o espiritualista Greg Epstein e o psicólogo clínico Dr. Joseph Cilona - para juntar três pares perfeitos.



Os casais só se conhecem momentos antes da cerimônia, e depois o programa os acompanha da lua de mel à rotina diária.