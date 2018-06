Rapper Jimmy Wopo é morto horas após XXXtentacion

O artista e outra vítima estavam em um carro e foram atingidos à queima-roupa

Horas após a morte de XXXtentacion ser confirmada, outro rapper da mesma geração foi assassinado em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na segunda-feira (18). A notícia foi confirmada pela "Action News 4" e, instantes depois, pelo empresário do artista.



Wopo, que tinha 21 anos, foi atingido à queima-roupa junto com outra vítima cujo nome ainda não foi divulgado. Ambos estavam numa SUV, dois buracos de bala podiam ser vistos do lado do motorista. A outra



"Eu perdi meu irmão hoje, e é a pior sensação do mundo. Ele foi escolhido para o sucesso e queria o melhor para os amigos, família e comunidade. Nós perdemos uma grande pessoa hoje, mas farei de tudo para manter a memória dele viva para sempre. Amo você, #VidaLongaWopo", escreveu o empresário do cantor, Taylor Maglin, no Facebook.



De acordo com uma das testemunhas, o carro em que a dupla estava foi seguido quando outro carro emparelhou, atirou e arrancou em alta velocidade. A outra vítima encontra-se em situação estável.