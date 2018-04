Randy Scruggs morre aos 64 anos

Um dos maiores nomes do country americano, cantor morreu em decorrência de uma doença não divulgada

Filho de Earl Scruggs, ganhador do Grammy e um dos mais cultuados artistas da countruy music dos EUA, Randy Scruggs morreu nesta terça (17), aos 64 anos. O motivo foi uma "breve doença", não divulgada.



O cantor começou a carreira ainda novo, aos 13 anos. Também se consagrou como produtor. Ao longo de sua extensa trajetória, fez parcerias com Miranda Lambert, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Toby Keith e muitos outros.



Seu trabalho mais recente veio em "Johnny Cash: Forever Words", de 2018, coletânea que reúne grandes músicos para cantar temas e poemas nunca gravados por Cash. No disco, Scruggs transfoma o poema "Man in Black" em canção.