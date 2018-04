'Rampage: Destruição Total' merece uma chance

Dwayne The Rock Johnson

Sobre a história, é isso. Monstros, destruição de uma grande cidade e um salvador da pátria. O diretor Brad Peyton afirmou que "'Rampage' é um jogo que não tem mitologia, como Assassin's Creed ou Tomb Raider, e essa foi a melhor forma de o retratar no filme".



Os efeitos visuais do filme são ótimos. Os monstros funcionam na tela e os atores reagem bem a tudo que acontece, mesmo tendo apenas uma tela verde na frente durante as filmagens. "Eu sou de teatro, então foi bem tranquilo para mim. É tudo imaginação", disse Joe Manganiello. "Eu ainda dou risada quando lembro dos assistentes de direção jogando bolas de tênis para mostrar onde eu tinha que atirar", contou Jeffrey Dean Morgan. Vilã do filme, Malin Akerman, deu mais detalhes sobre o processo Brad Peyton + telas verdes.



"Foi muito bom, porque ele tinha em seu iPad as imagens de tudo. Então nos mostrava para termos uma ideia do que ele gostaria que estivéssemos vendo. Tirando isso, foi tudo nossa imaginação. Em um dos momentos, me agarrei em um homem vestido de verde e fiquei pensando como isso ia acontecer no filme. Eles fizeram um excelente trabalho".



Sobre Dwayne Johnson, que não conversou com a imprensa escrita, os companheiros não pouparam elogios. "Ele é maravilhoso. Faz tudo ficar mais divertido", disse Naomie Harris, que interpreta a Doutora Kate Caldwell. Jeffrey Dean Morgan também se divertiu com The Rock. "Toda vez que ele falava o sobrenome do personagem (Okoye), vinha com um sotaque diferente. Na quarta vez, eu não aguentei e dei muita risada", contou.



E uma possível continuação? Jeffrey Dean Morgan continuou descontraído. "E se fosse um canguru destruindo a Austrália?".



O filme merece uma chance. "Ele é divertido, para você assistir comendo pipoca e dando risada, se divertindo", definiu Joe Manganiello. "Rampage" é um longa para sentar na cadeira do cinema e aproveitar toda a destruição de Chicago por três monstros gigantes. Não espere muito mais que isso. Com a mente aberta e vontade apenas de se divertir, The Rock e George merecem uma chance.

