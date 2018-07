Radiohead toca 'Spectre' pela primeira vez

Música foi composta para o longa '007 Contra Spectre', mas rejeitada pelos produtores

Quem acompanha o Radiohead sabe que os setlists dos shows são imprevisíveis. Apesar de atualmente o grupo estar se apresentando com a turnê do "A Moon Shaped Pool", o trabalho mais recente do Radiohead, lançado em 2016, é quase impossível adivinhar o que eles vão tocar.



Por conta disso, as vezes, algumas surpresas acontecem. Um dos casos mais recentes foi no Brasil, quando no show do Rio de Janeiro, Thom Yorke subiu no palco sozinho e tocou a versão acústica de "True Love Waits" pela primeira vez em quinze anos. Desta vez, em uma apresentação em Chicago, no último sábado (7), o grupo tocou "Spectre" pela primeira vez.



A música foi composta para o longa "007 Contra Spectre", lançado em 2015, mas foi rejeitada pelos produtores, que preferiram "Writing's On The Wall", de Sam Smith.