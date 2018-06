Racismo continua a ser foco de 'Hap and Leonard'

AMC

0h30 de terça (5) para quarta (6)

James Purefoy e Michael Kenneth Williams voltam a viver os personagens-título na série, cuja terceira temporada estreia na madrugada de terça (5) para quarta (6), no AMC. O racismo continua a ser o tema principal abordado. Dessa vez, "Hap and Leonard" segue para Grovetown, cidade na Georgia, EUA, infestada de membros da Ku Klux Klan.Purefoy (também da série "Altered Carbon") é Hap, um homem branco do Texas que tem um ponto fraco com mulheres. Michael Kenneth Williams (indicado ao Emmy pela atuação no telefilme "Bessie", de 2015; e na minissérie "The Night of", do ano seguinte) vive Leonard, ex-soldado gay e negro, de comportamento explosivo.Esta terceira fase, que tem seis episódios, adapta o 3º volume da saga do escritor Joe R. Lansdale, "The Two-Bear Mambo".