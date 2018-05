Raça Negra se apresenta na cidade

Grupo comemora 35 anos de carreira

O grupo Raça Negra se apresenta amanhã (26), no Red Eventos. O show, a partir de 0h30, traz os sucessos consagrados da banda, como "É tarde demais", "Maravilha", "Deus me livre", Quando te Encontrei", "Sozinho", "Cigana", "Jeito Felino", entre outros.



A banda de samba foi a primeira do gênero a ter suas canções executadas em uma rádio FM, nos anos 1980, com a música "Caroline". Na década seguinte, entrou para o Guinness Book com a canção "É Tarde Demais", após atingir a impressionante marca de 600 execuções em rádios em um único dia.



O grupo atingiu o sucesso no exterior com o oitavo LP, lançado também na Ásia, África e Europa, com as músicas "É amor demais" e "Preciso desse amor", se tornando um dos maiores fenômenos musicais dos anos 1990.



A popularidade entre os fãs que curtiram a banda nestas décadas, transformou o Raça Negra em sucesso entre os jovens também na internet. O vocabulário simples, aliado às melodias fáceis de cantar conquistaram os filhos e sobrinhos dos antigos admiradores e tornaram a banda uma das recordistas em memes e montagens bem-humoradas com trechos de shows e músicas. Em 2018, o grupo comemora 35 anos de carreira, com 12 vinis, 28 CDs, quatro DVDs e mais de 36 milhões de discos vendidos.



O nome do show é o mesmo do quinto e mais recente DVD, "Raça Negra & Amigos II", lançado em maio do ano passado.



Red Eventos

Sábado, 26, às 0h30

R$ 40 a R$ 200