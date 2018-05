'Quero mostrar que dá para viver bem com menos'

Fernanda Paes Leme estreia em novo programa da GNT e fala ao Destak

O ano de 2018 está bastante especial para Fernanda Paes Leme, 34. Comemorando 20 anos de carreira, a atriz e apresentadora paulista estreia nesta segunda (7) no comando do novo programa da GNT, "Missão Design". O reality, que será exibido pelo canal pago às 19h, de segunda a sexta, reúne participantes que, tendo a consciência ambiental como base, se enfrentam numa competição para criar um cômodo dentro de um contêiner de 3x4m, utilizando objetos novos e usados. Com verba diferente a cada episódio, eles são avaliados por um time de jurados.



"O viés do programa é a decoração, mas o intuito é mostrar que podemos viver bem com menos. É possível ressignificar objetos, consumir menos e ainda assim ter um ambiente agradável e moderno em casa", diz Fernanda Paes Leme ao Destak.



A cada episódio, os competidores devem usar e abusar da criatividade para mostrar ao público que, para montar um ambiente novo e arrojado, basta apenas um olhar fundamentado no consumo consciente, coisa que, segundo a atriz, apesar de ser algo essencial, está em falta.



"O que falta nas pessoas é perceber que o mundo é um só e que não tem essa de ‘jogar fora’. As pessoas banalizam o consumo. Falta também disposição para seguir pequenos passos que estão ao alcance de cada um, como separar o lixo em casa, recusar canudos, copos descartáveis e sacolinhas."



A atriz, que fez sucesso com participações nas novelas "Salve Jorge" e "Insensato Coração", ambas da Rede Globo, revela ter grandes expectativas em relação ao novo projeto.



"O formato é bem diferente, mas adoro ser desafiada profissionalmente. Espero que o programa inspire as pessoas e que seja capaz de fazê-las repensar seus hábitos", conclui.



Consciência

Sustentabilidade é a palavra chave de "Missão Design", e a artista não esconde a importância que este tema tem em sua vida. "É consciência, é um modo de vida, é entender que nós, o planeta, a natureza, todos estamos interligados, e que deve haver uma sintonia e um respeito para continuarmos vivendo, e com qualidade", fala.



Fernanda revela que, apesar de já ter mudado alguns de seus hábitos, aprendeu bastante participando do reality.



"O programa clareou ainda mais a minha percepção de que tudo pode ser trabalhado com um olhar sustentável. O guarda-roupa, a reciclagem de lixo, todas essas atitudes são pequenas partes de um todo, de uma nova filosofia de vida, uma forma de ver o mundo, que também se aplica à decoração."



Citada como uma das grandes influenciadoras digitais da atualidade, a atriz e apresentadora tem cerca de três milhões de seguidores nas redes sociais. "Eu gosto muito de me comunicar e as redes sociais são mais uma forma de fazer isso. Tento sempre manter o alto astral e boa troca de energia com meus seguidores", comenta.



Ela também vê nas mídias sociais uma chance de falar de assuntos que gosta e que acredita que também interessam muito aos fãs. "Aprecio bastante a ideia de estar plantando uma sementinha na cabeça das pessoas", acrescenta.



Nova temporada

Uma outra novidade de Fe Paes Leme é que as gravações da terceira temporada do programa ‘Desengaveta’, também da GNT, já começaram. Também na função de apresentadora, a artista invade os guarda-roupas de celebridades (como Isabella Fiorentino, Manu Gavassi e Hugo Gloss), ajudando-as a praticar o desapego com aquilo que não usam mais. Após a exibição do programa, as peças são encaminhadas para uma venda beneficente.

"O programa segue no mesmo formato. Vamos invadir os closets de participantes maravilhosos e promover um pouco de desapego em nome de uma boa causa", diz sobre o que está por vir na nova temporada do reality, que tem previsão de estreia em agosto no canal.



GNT

Estreia nesta segunda (7), 19h

Exibição de segunda a sexta