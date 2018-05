‘Quero despertar uma alegria que comprove o amor que tenho pela profissão’

"Acho que o que torna a música italiana tão popular nos outros países é o fato dela apresentar certas peculiaridades e ter mais ou menos o mesmo comportamento. Geralmente, músicas estrangeiras acabam sendo adaptadas de acordo com os outros países, ganhando versões em outros idiomas. Eu prefiro seguir as regras locais, apresentando canções que tenham similaridades com o público alvo que desejo atingir."



Após ficar alguns anos fora da cena musical e sem gravar nenhum trabalho, Pavone lançou, em 2013, o álbum "Masters", no qual, ao lado de uma orquestra, dá voz a músicas de artistas que gostava em sua adolescência, com versões em inglês e italiano. O trabalho gerou um ótimo retorno tanto de público como de mídia, e lhe rendeu indicações ao Grammy e turnê que passou por várias cidades da Itália.



"O álbum acabou sendo feito de forma que preservasse a qualidade das músicas originais, mas que também imprimisse uma sonoridade moderna nos arranjos. Para isso, trabalhei com o Enrico Cremonesi

(musicista italiano), que me impressionou por sua maturidade musical, e conseguiu juntar o clássico e o moderno, deixando sempre um perfume do passado em cada uma das músicas", relembra, sobre o disco.



Em 2018, ela completa 55 anos de carreira, e o nome da turnê é apenas mais um reforço de que Rita Pavone está mais ativa do que nunca. "É o que eu gosto de fazer. Tenho muito amor à minha profissão e sinto uma satisfação enorme quando ouço que (ainda) sou considerada um ídolo pelos jovens de hoje."

Dentre as inúmeras músicas lançadas, tanto próprias quanto as versões de outros artistas, a cantora revela que tem um carinho especial por "Cuore", por ter lhe aberto a porta ao estrelato, e que estará presente no set list de suas apresentações no Brasil.



"Os shows serão bastante agitados e baseados na diversificação, visitando o moderno e o passado. Então os fãs podem esperar de tudo. Tenho certeza que ninguém vai achar chato", adianta.



Outros talentos

Além da carreira como cantora, Rita Pavone também possui outras habilidades. Ela já participou de vários filmes, como "Rita no Oeste" (de 1968); e programas de televisão, como "Studio Uno" e "Canzonissima".



"Quando eu era pequena, meu ídolo era a Judy Garland. Já fiz muitas peças de teatro e muitos filmes ao longo de minha carreira. Para mim, é como se a música fosse o rosto, e o teatro e outras manifestações artísticas o contorno. Acho que é possível juntar as coisas, mas a única coisa da qual não abro mão é que tudo aquilo que eu fizer, deve ser bem feito", diz.



Em 2016, Pavone participou do reality "Dancing With The Stars". Apesar de ter fraturado a costela, a artista chegou a classificar-se em terceiro lugar.



"Descobri que dançar transmite uma energia incrível, e enquanto estive no programa, tentei passar para todas as mulheres que não desistam e continuem seguindo em frente."

A cantora italiana Rita Pavone desembarca no Brasil neste mês para série de shows. Famosa na década de 1960 por suas canções pop, como "Datemi Un Martello", "Non Ho L’eta" e "Fortissimo", ela chega com a turnê Rita Pavone Is Back!, que passa por Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country (dia 12/5); Curitiba, no Teatro Positivo (15/5); São Paulo, no Tom Brasil (17/5); e Rio de Janeiro, no Vivo Rio (19/5)."Estou muito contente de voltar para um país que tanto admiro. Me sinto como uma criança que está indo tomar sorvete pela primeira vez. Os fãs são extraordinários e sempre foram muito carinhosos comigo. Há algo especial que me une a eles e me faz sentir ao lado deles", diz Rita Pavone, em entrevista ao Destak.A cantora de 72 anos conquistou uma legião de fãs no país, fazendo parte inclusive da trilha sonora da novela "Anjo Mau", exibida pela Rede Globo, em 1976, com sua versão da música ‘Io Che Amo Solo Te’, do cantor também italiano Sergio Endrigo.