Queremos! anuncia seu primeiro festival

Na ocasião, ele divulga "Pure Comedy", seu mais recente trabalho, lançado em 2017.







Além dele, o Animal Collective também integra o lineup. A passagem da banda pelo Brasil, com turnê do disco "Sung Tongs" já era certa. Além do Rio, eles se apresentam em São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte.







O Cut Copy, que se apresentou no Brasil pela primeira vez em 2011, também integra o lineup. De volta sete anos depois, o grupo australiano vem mostrar os temas de "Haiku From Zero", lançado em 2017.



Ionnalee, Rincon Sapiência, Boogarins, BaianaSystem, Rubel e Xênia França também se apresentam.







Queremos! Festival

Marina da Glória

25 de agosto

R$ 160 a R$ 320

https://festival.queremos.com.br/

Depois de viabilizar muitos shows, o Queremos!, plataforma de eventos que tem comunicação direta com os fãs, onde o público pode pedir o artista que quiser, o Queremos! realiza agora o seu primeiro festival, que acontece no dia 25 de agosto, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão a venda.Como a intenção é trazer artistas que as pessoas realmente querem ver, para seu primeiro grande evento, a empresa anuncia Father John Misty como uma das atrações. O americano é um dos nomes mais pedidos no site, e fará sua estreia no país no festival. Também conhecido como Josh Tillman, antes de assumir a persona Father John Misty, o músico tocou bateria no Fleet Foxes.